Любовь Толкалина сняла с себя одежду и порассуждала о бедности

Москва, 17 августа. Звезда драмы «Хроники измены» Любовь Толкалина поделилась с поклонниками в Instagram провокационным снимком без одежды.

По мнению артистки, бедность — это не отсутствие какой-то вещи, а неумение ценить то, что есть. Вселенная подает людям сигнал, словно им чего-то не хватает, добавила Толкалина.

«Просто остановиться и вдруг ясно понять — так хорошо, что даже говорить не хочется, ни с кем. Колокольный звон из Кореиза и детские голоса, медленные мысли лежа на полу», — написала она.

Поклонникам не понравились рассуждения Толкалиной о бедности. По мнению многих, у обладательницы большого состояния вообще нет проблем, с которыми сталкиваются простые россияне.

«Бедность — это когда у работающих в больнице людей не на что собрать детей в школу»; «Последняя плита на могилу бедных — кредиты и банковские услуги, что с улыбкой рекламируют телезвезды для бедных», — отреагировали пользователи.

Ранее дочь Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская заявила, что пока не хочет становиться матерью. По ее словам, женщина должна быть готова к этому моменту и морально, и материально.