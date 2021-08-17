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Водитель скорой помощи в Чите спас женщину от изнасилования
Происшествия
Водитель скорой помощи в Чите спас женщину от изнасилования
pixabay.com

Чита, 17 августа. Водитель машины скорой помощи скрутил пьяного мужчину, который пытался изнасиловать женщину.

Согласно данным следствия, инцидент произошел в поселке Осетровка. Подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, попытался изнасиловать 36-летнюю жертву. Мужчина набросился на нее, повалил на землю, несколько раз ударил рукой по лицу и зажал рот.

Потерпевшая пыталась сопротивляться и расцарапала насильнику лицо, зовя при этом на помощь. Крики женщины услышал водитель скорой медицинской помощи, который неподалеку от места происшествия ждал врачей. Шофер скрутил злоумышленника и вызвал полицию.

Правоохранители задержали преступника. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Также установлено, что задержанный был ранее судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на изнасилование.

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