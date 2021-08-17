Избирательная комиссия Ливии объявила о завершении регистрации граждан внутри страны

Триполи, 17 августа. Высшая национальная избирательная комиссия (HNEC) объявила о завершении записи ливийцев, желающих проголосовать на выборах 24 декабря, в пределах страны. Внесение в реестр граждан, находящихся за границей, стартует в среду.

По данным ведомства, количество зарегистрированных избирателей, проживающих на территории североафриканского государства, достигло 2 830 971 человек.

Глава комиссии Имад ас-Саих в ходе пресс-конференции, прошедшей в медиацентре HNEC, сообщил, что вечером 18 августа стартует запись на участие в плебисците для граждан, находящихся за рубежом. Процесс продлится 30 дней.

Ас-Саих добавил, что удостоверения избирателей для лиц, прошедших регистрацию на территории Ливии, выдадут в течение сентября. Документ позволит верифицировать граждан и призван предотвратить фальсификацию во время выборов.

На прошлой неделе HNEC объявил о принятии необходимых мер для расширения участия в плебисците представителей ливийских общин, находящихся за рубежом. Кроме того, глава ведомства и министр иностранных дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш договорились об объединении усилий для организации записи избирателей за границей и создания условий для проведения голосования на территории посольств.