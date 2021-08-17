Племена бени-амер отвергли антикризисный механизм премьер-министра Судана

Хартум, 17 августа. Глава племен бени-амер в Судане Али Ибрагим Даглал не поддержал инициативу премьер-министра Абдаллы Хамдока «Национальный кризис и переходные вопросы — путь вперед». По его словам, она не соответствует идеям малых народов.

Глава правительства впервые заговорил о проекте в июне. Он направлен на урегулирование сложной ситуации в стране.

«Мы выслушали инициативу «Путь вперед» на пресс-конференции, проведенной премьер-министром, а затем прочитали ее содержание из газет. Предложение не имеет четких направлений по решению неотложных приоритетных проблем, связанных с безопасностью, социальной фрагментацией и разжиганием ненависти», — сказал глава племен.

Али Ибрагим Даглал обратил внимание, что они являются ключевыми вопросами, которые нельзя игнорировать в сложившейся ситуации. Это и есть основная причина, почему он не собирается поддерживать идею Хамдока.

«Мы не можем участвовать в инициативе, и в то же время наши предложения, которые мы представили премьер-министру в письменной форме, были проигнорированы», — уточнил он.

Глава племен добавил, что в настоящее время существуют ряд разногласий между правящими партиями в правительстве. Их следует решить в кратчайшие сроки для урегулирования сложной ситуации в стране.

«Хамдоку необходимо доработать антикризисную инициативу, после чего вновь представить ее народу», — подытожил Даглал.

Премьер-министр Судана предложил готовый проект по урегулированию ситуации во время пресс-конференции. Он включает в себя несколько направлений, а именно: реформу органов безопасности и вооруженных сил, вопросы правосудия переходного периода в его широком смысле, мирный процесс и другие.