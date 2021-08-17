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Востоковед Мендкович оценил возможность формирования народного сопротивления в Афганистане
Ближний Восток
Востоковед Мендкович оценил возможность формирования народного сопротивления в Афганистане
Федеральное агентство новостей  / 

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, опираясь на конституцию, объявил себя исполняющим обязанности главы государства, так как президент Ашраф Гани бежал из страны.

«В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным временным президентом. Связываюсь со всеми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой и согласием», — отметил Салех в своем Twitter-аккаунте.

Кроме того, политик заявил, что афганцы, в отличие от США и НАТО, не потеряли духа и видят впереди «огромные возможности». В связи с чем он призвал народ к сопротивлению боевикам движения «Талибан»1 (запрещено в РФ).

Ранее Салех подчеркнул, что ни при каких условиях не признает власть радикальных исламистов.

«Я никогда не предам душу и наследие моего героя Ахмада Шаха Масуда, полководца, легенды и наставника. Я не буду разочаровывать миллионы слушавших меня. Я никогда не буду под одним потолком с «Талибаном». Никогда», — написал он.

В Сети появился ролик, на котором Амрулла Салех был замечен с Ахмадом Масудом (сыном знаменитого полевого командира Ахмада Шаха Масуда, погибшего в 2001 году). Сообщается, что в провинции Панджшер двое деятелей решили собрать вокруг себя всех командиров правительственных сил, готовых сражаться с «Талибаном». Примечательно, что именно эта область до сих пор не захвачена радикальными исламистами.

Ахмад Масуд-младший также обратился к единомышленникам с призывом приезжать в Панджшер для организации сопротивления талибам.

«Мы просим всех свободных афганцев, всех тех, кто отвергает рабство, присоединиться к нашему бастиону Панджшер — последнему свободному региону на нашей измученной земле», — написал он в письме для французского журнала La Règle du Jeu.

Он также призвал потенциальных союзников в Европе, США и арабских странах поддержать его силы в борьбе с радикалами.

В интернете даже появились сообщения о том, что в Панджшере был вновь поднят флаг «Северного альянса» — объединения ряда полевых командиров, сформировавшегося в 1996 году с целью борьбы с «Талибаном» и террористической организацией «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ). На этом фоне Масуд-младший объявил о создании первого оперативного батальона, который отправился на фронт воевать против талибов. 

Перспективы сопротивления

Международная редакция ФАН обсудила возможности сил Салеха и Масуда-младшего в противостоянии «Талибану» с экспертом Центра изучения современного Афганистана и главой Евразийского аналитического клуба Никитой Мендковичем.

По его мнению, на текущий момент не стоит придавать слишком большого значения заявлениям двух афганских деятелей. Это связано с тем, что предыдущие попытки выстроить новый «Северный альянс» в городе Мазари-Шариф в провинции Балх провалились: его лидеры сбежали в Узбекистан, а части были разгромлены талибами.

«Что касается Панджшера — оттуда приходят взаимоисключающие сообщения. Сопротивление там существовало как минимум с июля этого года. Но на фоне доминирования «Талибана» на остальной территории, можно, скорее, говорить, что шансы оппозиции, если она все еще там существует и сражается, достаточно малы», — считает собеседник ФАН.

Никита Мендкович отметил, что о каких-то победах над талибами в этом регионе он не слышал. Более того, по словам эксперта, еще в июле на севере страны был отмечен случай перехода довольно крупной части ополчения на сторону радикальных исламистов. В этой связи востоковед настроен скептично к возможности реального ополчения в провинции Панджшер.

Отношение мирового сообщества к оппозиции

Политолог также оценил вероятность финансирования разными странами движения сопротивления, которое намерены сформировать Масуд-младший и Салех.

«Гипотетически с ними могут выстраивать отношения кто угодно, кто хочет влиять на ситуацию в Афганистане в обход талибов. Но опять же под большим вопросом сейчас стоят политические и военные возможности данной группы», — сказал он.

Как отметил собеседник ФАН, провинция Панджшер действительно довольно закрытый регион, в котором сложились особые политические традиции. Еще в 80-е годы он был ядром сопротивления советскому военному присутствию.

«Но то же самое можно сказать и про многие северные провинции Афганистана, которые ожесточенно сопротивлялись «Талибану» в 90-е годы. А сейчас они захвачены боевиками практически без боя. Поэтому проецировать давние политические тенденции на современный момент я бы не стал. Нужно дождаться свежих данных из региона», — резюмировал Никита Мендкович.

Тем не менее источник РИА Новости сообщил, что примерно десять тысяч бойцов, включая силы генерала Абдул-Рашида Дустума, направляются в Панджшер для сопротивления талибам. По данным СМИ, силы вице-президента Афганистана Салеха отбили у боевиков район Чарикар в провинции Парван и продолжают вести бои с исламистским движением в упомянутой северной провинции. Окажут ли формирования Салеха и Масуда-младшего действенное сопротивление — покажет время.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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