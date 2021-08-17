Востоковед Мендкович оценил возможность формирования народного сопротивления в Афганистане

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, опираясь на конституцию, объявил себя исполняющим обязанности главы государства, так как президент Ашраф Гани бежал из страны.

«В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным временным президентом. Связываюсь со всеми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой и согласием», — отметил Салех в своем Twitter-аккаунте.

Clarity: As per d constitution of Afg, in absence, escape, resignation or death of the President the FVP becomes the caretaker President. I am currently inside my country & am the legitimate care taker President. Am reaching out to all leaders to secure their support & consensus. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 17, 2021

Кроме того, политик заявил, что афганцы, в отличие от США и НАТО, не потеряли духа и видят впереди «огромные возможности». В связи с чем он призвал народ к сопротивлению боевикам движения «Талибан»1 (запрещено в РФ).

Ранее Салех подчеркнул, что ни при каких условиях не признает власть радикальных исламистов.

«Я никогда не предам душу и наследие моего героя Ахмада Шаха Масуда, полководца, легенды и наставника. Я не буду разочаровывать миллионы слушавших меня. Я никогда не буду под одним потолком с «Талибаном». Никогда», — написал он.

I will never, ever & under no circumstances bow to d Talib terrorists. I will never betray d soul & legacy of my hero Ahmad Shah Masoud, the commander, the legend & the guide. I won't dis-appoint millions who listened to me. I will never be under one ceiling with Taliban. NEVER. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 15, 2021

В Сети появился ролик, на котором Амрулла Салех был замечен с Ахмадом Масудом (сыном знаменитого полевого командира Ахмада Шаха Масуда, погибшего в 2001 году). Сообщается, что в провинции Панджшер двое деятелей решили собрать вокруг себя всех командиров правительственных сил, готовых сражаться с «Талибаном». Примечательно, что именно эта область до сих пор не захвачена радикальными исламистами.

Amrullah Saleh, Vice President of Afghanistan and Ahmad Massoud, son of Ahmad Shah Massoud spotted in Panjshir.They are bringing all Anti-Taliban commanders together in Panjshir. This province is still free from Taliban. pic.twitter.com/bgb8hUdfwi — Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 16, 2021

Ахмад Масуд-младший также обратился к единомышленникам с призывом приезжать в Панджшер для организации сопротивления талибам.

«Мы просим всех свободных афганцев, всех тех, кто отвергает рабство, присоединиться к нашему бастиону Панджшер — последнему свободному региону на нашей измученной земле», — написал он в письме для французского журнала La Règle du Jeu.

Он также призвал потенциальных союзников в Европе, США и арабских странах поддержать его силы в борьбе с радикалами.

https://t.co/ukCM0cn6uJ



English at the bottom. They’re going to fight. — Anthony (@UVAnthonyCSCS) August 16, 2021

В интернете даже появились сообщения о том, что в Панджшере был вновь поднят флаг «Северного альянса» — объединения ряда полевых командиров, сформировавшегося в 1996 году с целью борьбы с «Талибаном» и террористической организацией «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ). На этом фоне Масуд-младший объявил о создании первого оперативного батальона, который отправился на фронт воевать против талибов.

The flag of The Northern Alliance has been raised in the #Panjshir province confirming that is movement is now officially back since 2001 it is reported to be led by #AhmadMassoud son of Ahmad shah Massoud and other figures such as #AmrullahSaleh #Afganistan pic.twitter.com/edMeOxNd2i — Panjshir_Province (@PanjshirProvin1) August 17, 2021

Перспективы сопротивления

Международная редакция ФАН обсудила возможности сил Салеха и Масуда-младшего в противостоянии «Талибану» с экспертом Центра изучения современного Афганистана и главой Евразийского аналитического клуба Никитой Мендковичем.

По его мнению, на текущий момент не стоит придавать слишком большого значения заявлениям двух афганских деятелей. Это связано с тем, что предыдущие попытки выстроить новый «Северный альянс» в городе Мазари-Шариф в провинции Балх провалились: его лидеры сбежали в Узбекистан, а части были разгромлены талибами.

«Что касается Панджшера — оттуда приходят взаимоисключающие сообщения. Сопротивление там существовало как минимум с июля этого года. Но на фоне доминирования «Талибана» на остальной территории, можно, скорее, говорить, что шансы оппозиции, если она все еще там существует и сражается, достаточно малы», — считает собеседник ФАН.

Ahmad Massoud, the son of ‘Lion of Panjshir’ Ahmad Shah Massoud, is said to be part of talks for an anti-Taliban alliance in #Afghanistan https://t.co/99df0ongrR — News9 (@News9Tweets) August 17, 2021

Никита Мендкович отметил, что о каких-то победах над талибами в этом регионе он не слышал. Более того, по словам эксперта, еще в июле на севере страны был отмечен случай перехода довольно крупной части ополчения на сторону радикальных исламистов. В этой связи востоковед настроен скептично к возможности реального ополчения в провинции Панджшер.

Отношение мирового сообщества к оппозиции

Политолог также оценил вероятность финансирования разными странами движения сопротивления, которое намерены сформировать Масуд-младший и Салех.

«Гипотетически с ними могут выстраивать отношения кто угодно, кто хочет влиять на ситуацию в Афганистане в обход талибов. Но опять же под большим вопросом сейчас стоят политические и военные возможности данной группы», — сказал он.

Only the Panjshir has not surrendered to the Taliban. The Mujahadeen are standing firm under Ahmad Massoud, providing refuge to minorities.



They were never conquered by the Soviets or Taliban.



They need support now. pic.twitter.com/pSRCyDAiHp — James Glancy (@jaglancy) August 15, 2021

Как отметил собеседник ФАН, провинция Панджшер действительно довольно закрытый регион, в котором сложились особые политические традиции. Еще в 80-е годы он был ядром сопротивления советскому военному присутствию.

«Но то же самое можно сказать и про многие северные провинции Афганистана, которые ожесточенно сопротивлялись «Талибану» в 90-е годы. А сейчас они захвачены боевиками практически без боя. Поэтому проецировать давние политические тенденции на современный момент я бы не стал. Нужно дождаться свежих данных из региона», — резюмировал Никита Мендкович.

Тем не менее источник РИА Новости сообщил, что примерно десять тысяч бойцов, включая силы генерала Абдул-Рашида Дустума, направляются в Панджшер для сопротивления талибам. По данным СМИ, силы вице-президента Афганистана Салеха отбили у боевиков район Чарикар в провинции Парван и продолжают вести бои с исламистским движением в упомянутой северной провинции. Окажут ли формирования Салеха и Масуда-младшего действенное сопротивление — покажет время.

1 Организация запрещена на территории РФ.