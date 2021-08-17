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Казахская чиновница стала жертвой «языкового патруля» блогера Куата Ахметова

  /   Обновлено: 17 августа 2021 20:52
Политика
Казахская чиновница стала жертвой «языкового патруля» блогера Куата Ахметова
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Нур-Султан, 17 августа. Очередной жертвой «языкового патруля» казахского блогера Куата Ахметова стала чиновница из Атырауской области Эмилия Гречаник. «Борцы за чистоту языка» организовали ей травлю.

Издание Readovka опубликовало видео, на котором Ахметов, руководящий «языковым патрулем», заставляет главу отдела контроля медико-социальной экспертизы Атыруаской области извиняться за использование русского языка. Помимо публичного унижения, активисты выложили в общий доступ фотографии Гречаник и ее личные данные.

Несмотря на то, что власти России и Казахстана решительно осуждают практику языковых патрулей, ущемляющих права русскоязычного населения республики, в отношении Ахметова была принята всего одна мера: ограничение въезда на территорию РФ. Поведение одиозного блогера подвергается жесткой критике как на родине, так и в России, однако никакого наказания за свои деяния лидер «языкового патруля» до сих пор не понес, а все обращения с призывами прекратить свою деятельность он игнорирует.

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Казахстан россия русский язык наказание языковые патрули куат ахметов
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