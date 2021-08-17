Александр Васильев восхитился красотой Лолиты в белоснежном брючном костюме

Москва, 17 августа. Знаменитая певица Лолита Милявская предстала перед поклонниками в новом образе. Артистка надела брючный костюм и поразила историка моды и телеведущего Александра Васильева.

Лолита опубликовала небольшое видео на своей странице в Instagram. По словам певицы, кадры были сняты в торговом центре глубокой ночью.

«Закончили съемки в шесть утра. В моем возрасте это подвиг. Но должно быть красиво, весело и информативно», — написала артистка.

На видео Милявская позирует в белоснежном брючном костюме. В конце ролика Лолита повернулась спиной к камере и показала, что сзади ее пиджак утянут зажимом для бумаг. Видимо, благодаря этому костюм лучше сел на фигуре певицы. Несмотря на эту хитрость, Васильев пришел в восторг от внешнего вида исполнительницы.

«Лолита! Грешно быть такой красивой!» — восхитился историк моды.

Короткая стрижка и безупречный макияж заметно омолодили артистку, пишет Teleprogramma.pro. Лолиту осыпали комплиментами и другие звезды. Например, позитивные комментарии оставили под роликом Милявской юмористка Елена Воробей, певица Валерия, экс-солист «Чай вдвоем» Денис Клявер и эстрадный исполнитель Николай Басков.

Лолита признавалась, что принимала участие в кастинге сериала «Моя прекрасная няня». Певица соперничала с Анастасией Заворотнюк, но не прошла отбор, о чем нисколько не жалеет.