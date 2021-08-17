Гудков признал систему «Умного голосования» неработоспособной

Москва, 17 августа. Эффективность системы «Умное голосование» крайне низка, выразил уверенность Геннадий Гудков.

Гудков высказал свое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «УГ» способно работать только там, где есть достойные кандидаты для голосования, уверен он. Гудков присоединился к заявлениям других экспертов, которые призвали не следовать системе, а отдать свой голос за понравившуюся кандидатуру, передает «ПолитЭксперт».

«А голосовать за хрена вместо редьки или за редьку вместо хрена — я не думаю, что это умно», — признал он.

Система «Умного голосования» была создана ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России). Она предполагает голосование за людей, не связанных с властью, независимо от их взглядов. Соратник осужденного блогера Алексея Навального Леонид Волков сообщал, что ФБК готово поддержать любого ради создания «помех властям». Улучшение жизни россиян при этом приоритетом не является.

Федеральное агентство новостей ранее заявило о намерении добиться блокировки мобильного приложения для «Умного голосования». ФАН выразил беспокойство из-за того, что программа экстремистской организации продолжает быть доступной на территории России.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.