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Анатолий Степанов оценил шансы Максима Шугалея на выборах в ЗакС Петербурга
Общество
Анатолий Степанов оценил шансы Максима Шугалея на выборах в ЗакС Петербурга
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Главный редактор информационного агентства «Русская народная линия» Анатолий Степанов считает, что Максим Шугалей — это кандидат с уникальным опытом, это человек, который, заняв депутатское кресло, будет заботиться об интересах общества, а не о своих личных.

Напомним, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей прошел процедуру регистрации в качестве кандидата в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга и будет баллотироваться от пятого одномандатного городского округа.

«Максим Шугалей — выдающаяся личность на фоне того, что в политику идут люди, которые находились в комфортных условиях жизни. Шугалей как раз отличается тем, что ему пришлось пережить. Нет кандидатов в депутаты у нас, которые имеют опыт заключения в плену во враждебном окружении. То, что он перенес, пережил, — это гарантия того, что человек может действительно принести пользу государству, отстаивая национальные интересы.

Сегодня на политической арене, да и везде, востребованы качества патриота, причем у нас, к сожалению, это понятие девальвируется. Максим доказал своей жизнью, своим служением то, что он является патриотом настоящим. Хочу пожелать ему успехов. Надеюсь, что избиратели смогут сделать правильный выбор — проголосовать за его кандидатуру», — поделился мнением Анатолий Степанов.

Заслуженный юрист России, общественный деятель Иван Соловьев в беседе с ФАН заявил, что регистрация Максима Шугалея в качестве кандидата в ЗакС — это большой шаг к успеху на выборах.

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