Осташко поставил на место польского журналиста после заявлений об Афганистане и России

Москва, 17 августа. Афганские мужчины должны были взять оружие и защищать свои семьи, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) взяло под контроль территорию Афганистана. Ситуацию в республике обсудили гости программы «Время покажет». Участники передачи особенно активно обсуждали вопрос, как теперь сложится судьба женщин, которые проживают в Афганистане.

Польский журналист Якуб Корейба в рамках дискуссии упрекнул Россию в обострении ситуации в Афганистане, что крайне возмутило руководителя издания PolitRussia и ведущего программы «Время покажет» Руслана Осташко.

«В свое время мы там воевали с шариатом, и женщины в то время ходили в мини, могли учиться и работать. А итоги «помощи» американцев мы можем наблюдать сейчас», — ответил Руслан Осташко.

Ранее представители талибов заявили о прекращении производства наркотиков в Афганистане. Также сообщили о помиловании противников движения, передавала НСН.

1 Организация запрещена на территории РФ.