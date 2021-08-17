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«Зенит» ведет переговоры с «Галатасараем» по трансферу Маркао

  /   Обновлено: 17 августа 2021 20:46
Спорт
«Зенит» ведет переговоры с «Галатасараем» по трансферу Маркао
Global Look Press  /  Seskimphoto via www.imago-images/www.imago-images.de

Санкт-Петербург, 17 августа. Защитник турецкого «Галатасарая» Маркао может продолжить карьеру в чемпионате России по футболу.

Петербургский «Зенит» возобновил переговоры с «Галатасараем» по трансферу 25-летнего защитника Маркао. Соответствующую информацию представили журналисты Radyo Gol. До этого сине-бело-голубые обсуждали с представителями «Галатасарая» трансфер бразильского игрока и были готовы заплатить за него 11 миллионов евро, однако турецкий клуб отклонил предложение.

В прошлом сезоне Маркао провел 42 матча, в которых отметился одним мячом и одной голевой передачей. Контракт защитника с «Галатасараем» рассчитан до лета 2024 года.

Ранее итальянский полузащитник Лоренсо Инсинье отклонил предложение «Зенита». Петербургский клуб был готов потратить на трансфер 30 миллионов евро.

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