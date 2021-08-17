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«Мумий Тролль» выпустили танцевальный клип о море
Общество
«Мумий Тролль» выпустили танцевальный клип о море
Кадр из клипа «Filatov & Karas vs Мумий Тролль - Amore Море, Goodbye»

Москва, 17 августа. Участники групп Filatov & Karas и «Мумий Тролль» представили клип на песню «Amore Море, Goodbye», ролик опубликован на YouTube.

Действие клипа происходит в старинном особняке. Фронтмен группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко собирает чемоданы, чтобы поехать домой. Завершить летний сезон он решает шумной вечеринкой, на которую приглашает всю округу.

Релиз композиции состоялся в конце июня, она сразу попала в хит-парады крупнейших российских радиостанций. В комментариях под роликом на YouTube поклонники восхитились новой работой Лагутенко.

«Красавчики, красотки, все просто бомба, Илья респект отдельный. Клип сделал все лето»;

«А мне понравилось! Лагутенко как всегда блещет харизмой, девчонки — красотки, прически огонь», — отреагировали пользователи.

Ранее «Мумий Тролль» и блогер Карина Кросс записали новую версию хита «Утекай». Музыканты этой коллаборацией хотели «сблизить два поколения».

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