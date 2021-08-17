В ЯНАО утонула семья из четырех человек

Салехард, 17 августа. Следственный комитет Ямальского района ЯНАО проводит проверку по факту гибели четырех членов одной семьи.

Об этом сообщало информационное агентство «Север пресс». Согласно данным правоохранителей, трагедия случилась вечером 15 августа. Семья в составе четырех человек, включая восьмилетнего ребенка, возвращались на лодке по реке Тидиби-Яха в село Новый Порт. Однако до места назначения ни один из них не добрался.

Тела двух женщин и ребенка нашли в реке в десяти километрах от Нового Порта. Сообщаются, что на утопленниках не было спасательных жилетов. Тело мужчины спасатели ищут до сих пор.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.