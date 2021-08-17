С корабля на бал: отмечаем День русской тельняшки

19 августа в нашей стране отмечается День русской тельняшки. Этот непременный атрибут флотского костюма уже давно перекочевал в «гражданский» гардероб модников и модниц. Полосатые рубахи ценят за удобство покроя, натуральность ткани, из которой их шьют, и универсальность: тельняшка одинаково стильно смотрится с джинсами, шортами и женственными платьями. Особенно мило выглядит детская одежда соответствующей расцветки. Ткань в сине-белую полоску даже используют в обивке мебели и текстиле, которым оформляют интерьер. Одним словом, День тельняшки — праздник всенародный. Чем не повод узнать о ней больше?

История любви к тельняшке в России

Тельняшки настолько прижились в нашей стране, что считаются сугубо российским изобретением, однако это совсем не так.

Вероятнее всего, сегодняшняя тельняшка произошла от так называемой бретонской рубахи — разновидности одежды, которую носили в XVI веке суровые французские моряки, обитавшие в провинции Бретань. В те времена люди были довольно суеверны и верили в существование морского дьявола, русалок и прочих не самых добродушных обитателей глубин. Бретонцы полагали, что сине-белое одеяние собьет нечисть с толку и поможет вернуться домой с уловом целыми и невредимыми. Вскоре удобство данного предмета гардероба оценили и за пределами Франции.

Есть мнение, что в Российскую империю тельняшка пришла вместе с Отечественной войной 1812 года. Солдаты Наполеона Бонапарта носили полосатые бретонские рубахи в качестве обязательного элемента воинской формы. По другой версии, русские моряки завезли их из заморских экспедиций по дальним странам, полюбив за практичность и комфорт в носке. Изделия данного типа шили преимущественно из смеси шерсти и хлопчатобумажного полотна, и они, используемые в качестве нательного белья, отлично защищали моряков от капризов погоды.

Все преимущества этой одежды быстро оценило и высокое воинское начальство, которое выступило с инициативой о введении тельняшки в обязательный комплект униформы матросов. Бытует мнение, что идею предложил Великий князь Константин Николаевич Романов, бывший в ту пору в чине генерал-адмирала.

19 августа 1874 года император Александр II издал указ о введении нового стандарта военной формы. Собственно, к этой дате позднее и был приурочен День российской тельняшки. Полоски на новой форме удачно повторяли цвета Андреевского флага, и она сразу же прижилась на флоте, а после окончания Русско-японской войны 1904–1905 годов прочно вошла в моду, в том числе среди особ голубых кровей. Последнего официального наследника российского престола юного цесаревича Алексея нередко изображали на портретах одетым в тельняшку.

Сначала синие полоски были значительно ýже белых, но после 1912 года их стали делать одинаковыми по ширине.

Свое победное шествие полосатая рубашка продолжила и при большевиках, будучи основной формой одежды матросов, которые стали едва ли не главной ударной силой революции.

Федеральное агентство новостей /

Тельняшка: наши дни

Тельняшки носят не только на флоте. Во второй половине XX века отдельным родам войск были присвоены свои цвета полосок. Так, черный принадлежит морской пехоте и подводным силам, васильково-синий — подразделению специального назначения ФСБ, оранжевый — МЧС, зеленый — пограничникам, светло-голубой — десантникам.

Сегодня тельняшка — универсальный предмет гардероба, который с одинаковым удовольствием носят люди из разных возрастных и социальных групп. Они уместны и в прохладный день на даче, и для прогулки по городу. В любви к ним признаются самые знаменитые модницы планеты: Сиенна Миллер, Кейт Мосс, Жизель Бюндхен, Синди Кроуфорд, Кейт Миддлтон, Виктория Бекхэм.

В мир высокой моды тельняшку ввел знаменитый модельер Жан-Поль Готье, который сделал эту вещь поистине культовой.

«Это больше, чем предмет гардероба, — это самая свободолюбивая и романтичная вещь из всех, что я знаю», — утверждает мастер.

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К счастью, чтобы носить бретонскую рубаху, совсем не обязательно быть звездой мирового масштаба. Купить вещь хорошего качества можно и в самом обычном военторге или в сувенирной лавке. День рождения тельняшки — отличный повод порадовать себя не выходящей из моды обновкой.