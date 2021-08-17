Депутата лишили мандата за связь с боевиками в ЦАР

Банги, 17 августа. Граждане ЦАР требуют безоговорочного ареста экс-председателя Национальной ассамблеи Абду Карима Мекасуа.

Он обвиняется в пособничестве боевикам из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Бандформирования долгое время терроризировали местных жителей.

Ситуация изменилась весной текущего года. При поддержке российских инструкторов центральноафриканские вооруженные силы (FACA) за считанные месяцы отбили у боевиков десятки городов и восстановили контроль над территориями страны. Сейчас республика постепенно возвращается к мирной жизни.

Мекасуа лишился должности главы Национальной ассамблеи ЦАР в 2018 году. За досрочное прекращение полномочий спикера проголосовали 95 депутатов из 140. Официально причиной отставки стала «финансовая нечистоплотность».

Ранее состоялся запуск ГЭС «Боали-2». Благодаря модернизации мощность станции поднялась до 50 МВт.