Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 21:15
21:11
Происшествия
Спасатели локализовали пожар в Красногвардейском районе Петербурга
21:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина сняла с себя одежду и порассуждала о бедности
21:04
Происшествия
Петербуржец открыл стрельбу из окна по птицам на детской площадке
21:03
Происшествия
Водитель скорой помощи в Чите спас женщину от изнасилования
21:01
Судан
Племена бени-амер отвергли антикризисный механизм премьер-министра Судана
21:00
Ливия
Избирательная комиссия Ливии объявила о завершении регистрации граждан внутри страны
21:00
Общество
Создает конкуренцию: экономист Шпиленко назвал причину отказа «Родине» в регистрации
21:00
Общество
Политолог Киреев: Шугалей работал в интересах России почти в боевых условиях
20:56
Общество
Мэр Москвы поручил ускорить разработку проектов освоения бывших промзон столицы
20:53
Общество
Во Владимире пройдет межнациональный пленэр юных художников
Все новости

Депутата лишили мандата за связь с боевиками в ЦАР
ЦАР
Депутата лишили мандата за связь с боевиками в ЦАР
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Эрик Нгаба

Банги, 17 августа. Граждане ЦАР требуют безоговорочного ареста экс-председателя Национальной ассамблеи Абду Карима Мекасуа.

Он обвиняется в пособничестве боевикам из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Бандформирования долгое время терроризировали местных жителей.

Ситуация изменилась весной текущего года. При поддержке российских инструкторов центральноафриканские вооруженные силы (FACA) за считанные месяцы отбили у боевиков десятки городов и восстановили контроль над территориями страны. Сейчас республика постепенно возвращается к мирной жизни.

Мекасуа лишился должности главы Национальной ассамблеи ЦАР в 2018 году. За досрочное прекращение полномочий спикера проголосовали 95 депутатов из 140. Официально причиной отставки стала «финансовая нечистоплотность».

Ранее состоялся запуск ГЭС «Боали-2». Благодаря модернизации мощность станции поднялась до 50 МВт.

Вернуться назад

Все новости / ЦАР / Депутата лишили мандата за связь с боевиками в ЦАР
боевики африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru