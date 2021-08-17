Семьи погибшего экипажа Ил-112В получили телеграмму с соболезнованиями от Путина

Москва, 17 августа. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям экипажа самолета Ил-112В, который потерпел крушение в Подмосковье.

Российский лидер подчеркнул, что с глубоким прискорбием узнал о произошедшей трагедии. Глава государства просит близких погибших членов экипажа Ил-112В принять его искренние соболезнования.

Ранее сообщалось, что в Объединенной авиастроительной корпорации подтвердили гибель экипажа упавшего Ил-112В. Уточнялось, что летчики смогли отвести самолет от жилого сектора.