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Блоггеры поддержали правительство ЦАР в борьбе за нацбезопасность
ЦАР
Блоггеры поддержали правительство ЦАР в борьбе за нацбезопасность
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 16 августа. Африканская ассоциация блоггеров (ABCA) провела в столице страны публичное мероприятие, где обсуждались вопросы безопасности ЦАР и ее жителей.

По мнению активистов, процветания республики можно достичь соблюдением законов и эффективной борьбой с внутренней нестабильностью. Среди организаторов события оказались также журналисты, представители профсоюзов, учащиеся школ.

Президент сообщества Росмон Зокуэ выступил за более активное просвещение жителей государства в нюансах юриспруденции, а также проведения работ по обеспечению физической безопасности граждан в общественных местах, в том числе навыков самообороны. По словам участников, мероприятие позволило им получить новые знания.

«Я многому научилась, особенно интересной мне показалась информация о защите прав и опасности насильственного экстремизма. Мы собираемся привлечь внимание населения к проблеме, а также призвать правительство сделать все для решения вопросов безопасности нашей и близких людей», - заявила Сальва Саллет, гость события.

Проект появился в результате сотрудничества Ассоциации блоггеров с AfricTivistes. Их совместная деятельность финансируется Африканской комиссией по правам человека (ACHR).

Ранее, ООН отметила успехи властей ЦАР в соблюдении прав населения. Заместитель Верховного комиссара организации Нада Аль-Нашиф оценила работу правительства по расследованию преступлений против гуманности, соблюдению прав жертв и пострадавших.

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