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Поклонники удивились сходству внучки Зудиной с покойным Табаковым
Шоу-бизнес
Поклонники удивились сходству внучки Зудиной с покойным Табаковым
Агентство городских новостей Москва

Москва, 17 августа. Звезда сериала «Содержанки» Марина Зудина опубликовала в Instagram фотографию покойного мужа Олега Табакова, которому 17 августа могло бы исполниться 86 лет.

По словам актрисы, день рождения режиссера остается самым любимым праздником для его родных. Зудина поблагодарила покойного мужа, добавив, что он живет в своих детях и внуках.

«А глядя на улыбку нашей внучки, я вижу твою улыбку и часто вспоминаю фразу, которую ты любил повторять: «Жизнь на нас не заканчивается», — написала артистка.

Публикация Зудиной набрала больше 11 тысяч лайков, под ней появились комментарии звезд шоу-бизнеса и коллег Олега Табакова, пишут «Дни.ру».

«Мариночка, с днем рождения, всегда с любовью», — написала актриса Рената Литвинова.

Сходству внучки Мии с Табаковым порадовались молодая супруга сатирика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова и актер Сергей Безруков, они поставила под постом смайлики.

«Аж мурашки побежали, какая улыбка»;

«Растрогали до слез, помним и любим»;

«Невероятное сходство», — отреагировали поклонники.

Ранее звезда комедийного сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева рассказала о роли, которую Олег Табаков сыграл в ее жизни. По словам актрисы, мэтр был для нее педагогом, наставником и в некотором смысле заменил отца.

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