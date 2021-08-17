Жители ЦАР призвали миротворцев ООН покинуть страну

Банги, 16 августа. Жители ЦАР выступают против присутствия Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) в стране. Только за последние месяцы в республике произошло несколько ДТП с участием «голубых касок».

Виновники аварий остаются безнаказанными, а напряжение между населением и теми, кто должен их защищать — растет. Выкуп и шантаж со стороны сотрудников международной организации стал обыденным делом для граждан.

Один из них насмерть сбил водителя мотоциклетного такси 17 мая 2021 года. Преступник намеревался откупиться от семьи погибшего двумя долларами. Цинизм солдат привел в ярость народ, который вышел на массовые митинги:

«Действия миротворцев бесчеловечны. Как они могли предложить семье погибшего 1000 франков?! Человеческая жизнь бесценна. Мы больше не хотим видеть их здесь. Это действительно ужасное происшествие», — пожаловался горожанин.

Новый инцидент с участием «голубых касок» произошел в июне этого года, когда сотрудники организации намеренно спровоцировали ДТП с участием российской гуманитарной миссии. Об этом сообщили журналисты центральноафриканского издания Lengo Songo:

«Предполагалось, что члены гуманитарной миссии встретятся с ООН. Водитель одной из машин МИНУСКА выехал на встречную полосу, предварительно набрав большую скорость, и чуть не врезался в грузовик с российской помощью для жителей ЦАР», — пояснили в издании.

Автокатастрофы — не единственная причина неприязни жителей миротворческому контингенту. В республике уже ни для кого не является тайной, что МИНУСКА снабжает боевиков продовольствием, медикаментами и даже оружием.

Граждане не раз видели, как в обмен на помощь, радикалы передавали алмазы и золото сотрудникам миссии ООН. Ранее житель ЦАР обвинил миротворцев в убийстве дочери. Во время демонстрации, которая прошла 10 августа, «голубые каски» открыли огонь, а одна из пуль попала в ребенка.