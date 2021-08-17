Моргенштерн заявил, что бойцы ММА находятся на уровне развития 10-летних детей

Москва, 17 августа. Скандально известный рэпер Алишер Моргенштерн нелестно отозвался о бойцах ММА, которые не раз критически высказывались в адрес музыканта.

По мнению Моргенштерна, они с представителями смешанных единоборств являются «коллегами по цирку». Рэпер считает, что бойцы и сами должны это понимать.

«Если они искренне предъявляют мне что-то и ненавидят, я им соболезную, потому что, видимо, у них развитие остановилось <…> на уровне 10–11 [лет]», — заявил музыкант в интервью на YouTube-канале «Руки Выше».

Как полагает Моргенштерн, критикующим его бойцам необходимо повзрослеть. При этом рэп-исполнитель понимает спортсменов, набрасывающихся на него ради привлечения внимая к себе, передает телеканал «360».

Основатель промоушена Hardcore ММА Анатолий Сульянов ранее сообщал о подписанном контракте с Моргенштерном. Музыкант призвал запретить ММА, но тут же выразил готовность выйти в октагон. Сульянов попросил предложить возможных соперников рэпера для боя.