Президент ЦАР присвоил внеочередные звания высшему командному составу вооруженных сил

Банги, 17 августа. Лидер Центральноафриканской Республики поощрил командный состав правительственных сил (FACA), сообщает ресурс Oubangui Medias.

Согласно опубликованным данным, повышен до генерала армии главный инспектор министерства национальной обороны Жан-Пьер Долле-Вая.

Звание генерал-лейтенанта получили:

— Томас Теофил;

— Зефирин Мамаду.

Повышены до генерал-майора:

— Жан-Хрисостом Годи;

— Виктор Якуб;

— Альфред Сервис;

— Гай Хосе Гайлоти Бибанга;

— Жером Буба.

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Бригадными генералами стали полковники:

— Йоахим Силла;

— Жан Артур Бенге;

— Фредди-Джонсон Сакама;

— Анри Шарль Гренгбо;

— Аркадиус Бетибанги.

Подписи в документе с назначениями поставили премьер-министр Анри-Мари Дондра и президент Фостен-Арканж Туадера.

Ранее ФАН сообщал, что правительственные войска уничтожили базу радикалов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» неподалеку от населенного пункта Босангоа. В рамках операции большую часть боевиков ликвидировали, а незначительные остатки успели скрыться в лесах. Информацию об объекте военным передали местные жители.