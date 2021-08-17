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Президент ЦАР присвоил внеочередные звания высшему командному составу вооруженных сил
ЦАР
Президент ЦАР присвоил внеочередные звания высшему командному составу вооруженных сил
facebook.com  /  @La Renaissance

Банги, 17 августа. Лидер Центральноафриканской Республики поощрил командный состав правительственных сил (FACA), сообщает ресурс Oubangui Medias.

Согласно опубликованным данным, повышен до генерала армии главный инспектор министерства национальной обороны Жан-Пьер Долле-Вая.

Звание генерал-лейтенанта получили:

Томас Теофил;

Зефирин Мамаду.

Повышены до генерал-майора:

Жан-Хрисостом Годи;

Виктор Якуб;

Альфред Сервис;

Гай Хосе Гайлоти Бибанга;

Жером Буба.

Президент ЦАР присвоил внеочередные звания высшему командному составу вооруженных сил
facebook.com  / @Renaissance.cf

Бригадными генералами стали полковники:

Йоахим Силла;

Жан Артур Бенге;

Фредди-Джонсон Сакама;

Анри Шарль Гренгбо;

Аркадиус Бетибанги.

Подписи в документе с назначениями поставили премьер-министр Анри-Мари Дондра и президент Фостен-Арканж Туадера.

Ранее ФАН сообщал, что правительственные войска уничтожили базу радикалов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» неподалеку от населенного пункта Босангоа. В рамках операции большую часть боевиков ликвидировали, а незначительные остатки успели скрыться в лесах. Информацию об объекте военным передали местные жители.

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