Банги, 15 августа. Национальное собрание ЦАР под председательством Симплиса Матье Саранджи одобрило новую программу правительства по развитию страны. Премьер-министр республики Анри-Мари Дондра представил план работы исполнительного органа. Документ основывается на трех главных тезисах:

— Восстановление доверия жителей государства друг к другу и властям для поддержания стабильности и порядка;

— Оживление и стимуляция экономики для привлечения иностранных инвестиций;

— Повышение уровня образования всех слоев населения для обеспечения успешного развития страны.

После презентации депутаты публично обсудили проект. Политики адресовали вопросы непосредственно премьер-министру. Преимущественно они касались содержания программы и возможности ее воплощения в жизнь. Немаловажно, что Дондра продемонстрировал четкое понимание текущей ситуации и непринужденно дебатировал с членами нижней палаты.

В результате 123 депутата проголосовали в поддержку программы, два — против. Еще два бюллетеня оказались недействительными. Стало очевидно, что для подавляющего большинства членов Национального собрания вопросы мира, безопасности, стабильности и экономического благополучия занимают первостепенное место.

По итогу заседания премьер-министр выступил с благодарственной речью к коллегам:

«Я очень доволен чиновниками, которые без малейших колебаний доверились мне. За эту программу проголосовали даже оппозиционеры».

Ранее Власти ЦАР договорились с МВФ о возобновлении программы гибкого кредитования страны. Реформы, проводимые действующим руководством государства, шаг за шагом ведут республику к миру и благополучию.