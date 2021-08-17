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Президент ЦАР поручил разработать антикоррупционную программу
ЦАР
Президент ЦАР поручил разработать антикоррупционную программу
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 16 августа. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера выступил с речью в честь празднования Дня независимости страны, который прошел 13 августа.

Глава государства призвал правительство к созданию дорожной карты, с помощью которой руководство ЦАР сможет мобильно реагировать на различные экстренные ситуации, в первую очередь, на коррупционные схемы. Помимо взяточничества, план затронет вопросы инвестиционного климата и правосудия, сообщает информационный ресурс Ndjonisango.

В послании нации первое лицо подчеркнул, что именно чиновники несут ответственность за защиту мирного населения от зверств конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (СРС), а также выступил за незыблемость верховенства права.

С момента вступления в должность на второй избирательный срок 30 марта 2021 года Туадера уделяет много внимания антикоррупционной повестке. Его идеи, очевидно, резонируют со стремлением жителей ЦАР покончить с нестабильностью и взяточничеством.

Ранее стало известно о запуске на территории Центральноафриканской Республики новой гидроэлектростанции «Боали-2», что должно частично решить вопрос с дефицитом электроэнергии в стране.

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