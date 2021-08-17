Центральноафриканская Республика отпраздновала День молодежи

Банги, 17 августа. Неправительственная организация URU и Дом памяти подготовили в столице ЦАР конференцию, посвященную Международному дню молодежи, сообщило издание Ndjoni Sango.

Цель мероприятия, в котором участвовало 50 юных центральноафриканцев из разных общественных организаций, рассказать жителям страны о «Пяти законах» покойного президента-основателя Бартелеми Боганды. Они представляют свод правил, которым следуют хорошие родители: обязанность ухаживать, кормить, содержать, воспитывать и обучать отпрысков.

«Молодежь должна знать, где мы находимся, каковы наши достижения и насколько важны эти пять законов для общества. В конце курса ребята в полной мере понимают все трудности и проблемы, с которыми им в будущем предстоит столкнуться», — сообщил журналистам руководитель проекта URU Джеральд Джерри Фред Абориот.

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В течение трех дней центральноафриканцы участвуют в семинарах, посвященных каждому из законов, где они могут обменяться опытом с экспертами. Это особенно актуально, так как жизнь в стране и подходы к воспитанию детей за последние 60 лет постоянно менялись.

«Государство несколько раз сотрясали военно-политические кризисы, не позволяющие обществу в полной мере выполнять эти практики и, к сожалению, пока мы очень далеки от реализации видения бывшего президента», — посетовал руководитель молодежной организации 4-го округа Мермоз Фоллот.

В заключение он добавил, что нация будет к этому стремиться. Ранее ФАН сообщал, как в Центральноафриканской Республике отметили День независимости.