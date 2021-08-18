Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 10:54
10:54
Экономика
В Die Welt констатировали ослабление влияния США на нефтяной рынок
10:50
Общество
Ученые из США выяснили основные преимущества интервального голодания
10:49
Общество
Ученые из Нижегородского НИИ нашли микроорганизмы, которые убивают COVID-19
10:47
Общество
Синоптики пообещали жителям столичного региона грозовые дожди 18 августа
10:47
Ближний Восток
Польский закон о возврате захваченного нацистами имущества вызвал критику в Израиле
10:47
Происшествия
После взрыва автобуса в Воронеже в медучреждениях по-прежнему лечатся 18 человек
10:46
Армия
19FortyFive: ради борьбы с российскими ПВО в США создали интеллектуальную ракету
10:44
Происшествия
Один человек пострадал при стрельбе в центре Петербурга
10:43
Происшествия
Депутату из Алтайского края грозит до пяти лет колонии за незаконную добычу рыбы
10:38
Общество
Сотрудники МЧС спасли с тонущего катамарана взрослых и ребенка в Челябинске
Все новости

Оборудованные площадки для выгула могут облегчить жизнь собачников Петербурга
2
Общество

Законодательную инициативу об обязательном страховании гражданской ответственности для владельцев потенциально опасных собак по принципу ОСАГО обсудили судья по спортивно-прикладному собаководству, инструктор по дрессировке, одна из тренеров команды «Невский IPOдром» Светлана Девальд, владелица питомника восточноевропейских овчарок «Северная застава» Наталья Ильина в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

Наталья Ильина указала на склонность законодателей снова и снова что-то ограничивать или запрещать, но в то же время решить проблему опасных собак можно и другим способом.

«Мы всегда говорим о том, что начинать нужно с повышения уровня гражданской ответственности владельца, образования и с условий безопасного выгула во дворах. Запретить гулять с большими собаками подросткам, детям — это понятно, — но сначала нужно обеспечить площадки для выгула хотя бы через двор. Чтобы бы что-то огранить, дайте возможность правила соблюдать», — сказала гостья студии.

Оборудованные площадки для выгула собак могут облегчить жизнь собачников Петербурга
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Ильина подчеркнула, что, по ее мнению, в каждом дворе должна быть огороженная площадка для выгула животных. Построить их можно на деньги муниципальных властей.

«Люди не будут против, это ради их безопасности. С этого можно начать, потому что клубы делают что могут. Я организовываю курсы, где мы вкладываем в головы, что собака — не игрушка», — отметила участница пресс-конференции.

Светлана Девальд отметила, что тема ОСАГО для владельцев больших собак достойна изучения. Она также согласилась с необходимостью прививать сознательность владельцам питомцев. Кроме того, владелица питомника восточноевропейских овчарок предложила разработать систему ответственности для собаководов.

«Если собака просто лает или воет, создает шумовой эффект — это одна ответственность. Если действия собаки создали травмоопасную ситуацию или привели к травмам, к ущербу — это другая ситуация. Если это безответственное поведение по отношению к собаке — это третья мера ответственности. Все эти факторы должны в комплексе рассматриваться», — заявила инструктор по дрессировке.

Оборудованные площадки для выгула собак могут облегчить жизнь собачников Петербурга
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Светлана Девальд также рассказала, какие виды активного отдыха пользуются все большей популярностью у собачников. Среди них — танцы и спортивные игры.

«Аджилити — это весело и зажигательно, на это приятно смотреть. Это преодоление препятствий в разной последовательности. Питомцы и люди там очень быстро бегают. Собака в определенном месте должна останавливаться и все препятствия должны быть пройдены в определенной последовательности», — рассказала гостья студии.

В завершение она подчеркнула, что бесконтрольно агрессивным животным не место в обществе. Если человек не может контролировать агрессию своей собаки, то ее нужно усыпить.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Оборудованные площадки для выгула могут облегчить жизнь собачников Петербурга
собаки осаго наталья ильина светлана девальд
2 комментария
Рейтинг@Mail.ru