Оборудованные площадки для выгула могут облегчить жизнь собачников Петербурга

Законодательную инициативу об обязательном страховании гражданской ответственности для владельцев потенциально опасных собак по принципу ОСАГО обсудили судья по спортивно-прикладному собаководству, инструктор по дрессировке, одна из тренеров команды «Невский IPOдром» Светлана Девальд, владелица питомника восточноевропейских овчарок «Северная застава» Наталья Ильина в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

Наталья Ильина указала на склонность законодателей снова и снова что-то ограничивать или запрещать, но в то же время решить проблему опасных собак можно и другим способом.

«Мы всегда говорим о том, что начинать нужно с повышения уровня гражданской ответственности владельца, образования и с условий безопасного выгула во дворах. Запретить гулять с большими собаками подросткам, детям — это понятно, — но сначала нужно обеспечить площадки для выгула хотя бы через двор. Чтобы бы что-то огранить, дайте возможность правила соблюдать», — сказала гостья студии.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ильина подчеркнула, что, по ее мнению, в каждом дворе должна быть огороженная площадка для выгула животных. Построить их можно на деньги муниципальных властей.

«Люди не будут против, это ради их безопасности. С этого можно начать, потому что клубы делают что могут. Я организовываю курсы, где мы вкладываем в головы, что собака — не игрушка», — отметила участница пресс-конференции.

Светлана Девальд отметила, что тема ОСАГО для владельцев больших собак достойна изучения. Она также согласилась с необходимостью прививать сознательность владельцам питомцев. Кроме того, владелица питомника восточноевропейских овчарок предложила разработать систему ответственности для собаководов.

«Если собака просто лает или воет, создает шумовой эффект — это одна ответственность. Если действия собаки создали травмоопасную ситуацию или привели к травмам, к ущербу — это другая ситуация. Если это безответственное поведение по отношению к собаке — это третья мера ответственности. Все эти факторы должны в комплексе рассматриваться», — заявила инструктор по дрессировке.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Светлана Девальд также рассказала, какие виды активного отдыха пользуются все большей популярностью у собачников. Среди них — танцы и спортивные игры.

«Аджилити — это весело и зажигательно, на это приятно смотреть. Это преодоление препятствий в разной последовательности. Питомцы и люди там очень быстро бегают. Собака в определенном месте должна останавливаться и все препятствия должны быть пройдены в определенной последовательности», — рассказала гостья студии.

В завершение она подчеркнула, что бесконтрольно агрессивным животным не место в обществе. Если человек не может контролировать агрессию своей собаки, то ее нужно усыпить.