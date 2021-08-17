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Военный эксперт Лямин назвал главный страх летчиков ВВС Афганистана после захвата Кабула

  /   Обновлено: 17 августа 2021 20:03
Армия
Военный эксперт Лямин назвал главный страх летчиков ВВС Афганистана после захвата Кабула
wikipedia.org  /  USA Air Force

Москва, 17 августа. Летчики ВВС Афганистана являются приоритетной целью боевиков. Именно поэтому пилоты предпочитали покинуть страну, считает военный эксперт Юрий Лямин.

Представители движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) еще до захвата Кабула вели охоту на летчиков. Военные пилоты не чувствовали себя в безопасности. В настоящий момент талибы объявили амнистию своим противникам, но многие все равно испытывают страх из-за возможности стать жертвами, заметил Лямин.

«Особенно те, кто непосредственно пилотировал военные самолеты и наносил удары по талибам», — указал он.

Именно в связи с этим часть боевых пилотов приняла решение сбежать в другие страны, не надеясь на амнистию со стороны талибов, передают «Известия» слова Лямина. Встречается непроверенная информация о приземлении еще трех самолетов ВВС Афганистана на территории Таджикистана. Не исключается и наличие других случаев, о которых ничего неизвестно, обратил внимание аналитик.

Военный обозреватель Андрей Коц ранее заявил, что талибы смогли захватить большое количество вооружений во время наступления. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил вину за произошедшее на местные власти, пишет RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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