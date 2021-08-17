Военный эксперт Лямин назвал главный страх летчиков ВВС Афганистана после захвата Кабула

Москва, 17 августа. Летчики ВВС Афганистана являются приоритетной целью боевиков. Именно поэтому пилоты предпочитали покинуть страну, считает военный эксперт Юрий Лямин.

Представители движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) еще до захвата Кабула вели охоту на летчиков. Военные пилоты не чувствовали себя в безопасности. В настоящий момент талибы объявили амнистию своим противникам, но многие все равно испытывают страх из-за возможности стать жертвами, заметил Лямин.

«Особенно те, кто непосредственно пилотировал военные самолеты и наносил удары по талибам», — указал он.

Именно в связи с этим часть боевых пилотов приняла решение сбежать в другие страны, не надеясь на амнистию со стороны талибов, передают «Известия» слова Лямина. Встречается непроверенная информация о приземлении еще трех самолетов ВВС Афганистана на территории Таджикистана. Не исключается и наличие других случаев, о которых ничего неизвестно, обратил внимание аналитик.

Военный обозреватель Андрей Коц ранее заявил, что талибы смогли захватить большое количество вооружений во время наступления. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил вину за произошедшее на местные власти, пишет RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.