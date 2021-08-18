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Политолог Коровин посоветовал «Родине» биться за право участвовать в выборах в ЗакС

  /   Обновлено: 18 августа 2021 12:00
Общество
Политолог Коровин посоветовал «Родине» биться за право участвовать в выборах в ЗакС
Народные новости  /  Лина Арменян

Партии «Родина» нужно отстаивать свои права до конца. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил юрист, политолог Игорь Коровин.

Городская избирательная комиссия Петербурга провела заседание, на котором рассматривался вопрос регистрации списка кандидатов «Родины» на выборы в ЗакС. По итогам совещания члены комиссии приняли решение отказать партии в регистрации. Причиной послужил якобы брак подписей, хотя у партии был живой сбор, что подтверждают ее функционеры.

«Как юрист могу сказать: если партия «Родина» уверена в своей правоте, тогда надо подавать в суд и отстаивать свои права, провести независимую экспертизу — других вариантов нет. Необходимо биться до конца и использовать все возможности», — прокомментировал политолог.

Ранее журналист Александр Малькевич заявил, что недопуск партии «Родина» до выборов в ЗакС Петербурга произошел из-за несовершенной системы сбора подписей избирателей. Он добавил, что такие казусы отбивают у населения желание голосовать и подрывают его доверие к выборам в целом.

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