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Тарханов призвал руководство московского «Спартака» не продавать Бакаева
Спорт
Тарханов призвал руководство московского «Спартака» не продавать Бакаева
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Москва, 17 августа. Бывший тренер сборной России Александр Тарханов считает, что столичный «Спартак» не должен расставаться с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

Руководство московского «Спартака» не должно «разбрасываться» такими игроками, как Зелимхан Бакаев. Соответствующее мнение в интервью изданию Sport24 озвучил экс-тренер самарских «Крыльев Советов» и сборной России Александр Тарханов.

«Я не знаю, почему Тедеско вывел Бакаева из состава. До этого он очень сильно выглядел, впрочем, как и сейчас. Я считаю, что он очень хороший футболист, мне очень нравится. Тем более это свой, спартаковский игрок», — отметил мастер спорта СССР.

В этом сезоне Бакаев провел четыре матча РПЛ и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 5 миллионов евро.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев оценил вероятность возвращения Артема Дзюбы в сборную России. Нападающий не был приглашен в национальную команду на сентябрьские матчи квалификации Евро-2023.

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