Ольгу Бузову раскритиковали из-за вульгарного наряда для съемок шоу «Х-Фактор»

Москва, 17 августа. Певица и телеведущая Ольга Бузова продемонстрировала поклонникам очередной наряд для съемок белорусской версии шоу «Х-Фактор», но фанаты не оценили ее образ.

Снимок исполнительницы хита «Мало половин» в роли наставницы проекта появился на ее странице в Instagram. На фото Бузова позирует в кожаном мини-платье с разрезами в районе бедра и груди. Наряд певицы дополнили черные, полупрозрачные длинные перчатки.

«Как вам мой дерзкий образ?» — поинтересовалась экс-ведущая «Дома-2» у поклонников.

Однако подписчиков знаменитой блондинки вовсе не привел в восторг ее внешний вид. Пользователи соцсети раскритиковали Бузову и порекомендовали ей уволить стилиста, пишут «Дни.ру».

«Вы что, серьезно пришли одетой так на съемки?!»; «Мне кажется, женщине в вашем возрасте уже неприлично в таких нарядах выступать»; «Столько денег, а наряды как у дешевки. Очень вульгарно и без вкуса в сочетании с этими кудрями»; «Почему на Оле все смотрится как с рынка?» — написали возмущенные комментаторы.

Ранее в Сети появились слухи, что Бузова получила гонорар в полмиллиона долларов за участие в белорусском «Х-Факторе». Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что певице заплатили намного меньше. По словам эксперта, в таких шоу участвуют на ради денег, а для повышения престижа.