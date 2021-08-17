Шахназаров: Властям пора отреагировать на «расстрельные списки» Шульман

Российские власти должны отреагировать на слова либерального политолога Екатерины Шульман о составлении «расстрельных списков», заявил ФАН известный публицист Михаил Шахназаров. Так он прокомментировал рекомендацию Шульман для тех, кто «обладает интеллектуальным ресурсом», — иметь стратегический план действий на случай «транзита власти» в России, включая сбор личных данных оппонентов.

Ранее политолог раскритиковала в своей колонке на сайте 66.ру тех, кто не имеет «плана реформ, который можно запустить в дело, когда такая возможность представится». Когда настанет «заря свободы», необходимо иметь стратегию, исходящую из нее тактику, пошаговый план действий, а также «расстрельные списки с адресами и телефонами (последнее опционально)», пояснила Шульман. «Если вы не готовились, а только ждали, никакое развитие событий не развернет их в вашу пользу», — добавила она.

«Никаких либералов в России нет, — отреагировал Шахназаров. — Есть маргинальная прослойка, которая провозгласила себя российской интеллигенцией. Эти люди заявили, что являются лидерами мнений. В действительности они — чистой воды маргиналы. Дедушки и прадедушки некоторых из них расстреливали в подвалах людей!»

Если кто-то ведет речь о «расстрельных списках», то разве не похоже это на призывы к терроризму, недоумевает собеседник ФАН.

«У меня вопрос к властям. Шульман говорит о «расстрельных списках». Что будет, если кто-то из адептов этой госпожи воспримет ее слова как призыв к действию и убьет на улице кого-нибудь из журналистов или политологов?» — возмутился публицист.

Михаил Шахназаров предупредил: если закон не отреагирует на скандальное заявление Екатерины Шульман, то общество рано или поздно дождется эксцессов от ее последователей. Поэтому меры нужно принимать уже сейчас, добавил собеседник агентства.

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