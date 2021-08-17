Центр повышения профмастерства для педагогов появился в Кузбассе

Кемерово, 17 августа. Центр непрерывного повышения педагогического мастерства открыли в Кузбассе в рамках реализации национального проекта «Образование».

Специалисты помогут педагогам разработать и реализовать индивидуальные образовательные маршруты. В каждом из них удастся учесть личностные ресурсы и потенциал учителя, социально-образовательный контекст. Примерно 300 человек смогут единовременно посещать центр.

У каждого педагога появится свой наставник. Посетителям центра предложат на регулярной основе образовательные курсы. К тому же для них подготовят неформальные формы обучения. В центре оборудуют аудитории для разного рода активностей. Например, для практикумов, групповых консультаций и много другого.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее утвердил Ольгу Васильеву на пост президента Российской академии образования. Изначально она занимала пост министра просвещения. Образование — это фундамент любого вектора деятельности, считает Васильева.