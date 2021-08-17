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Палата представителей Ливии одобрила закон о прямых президентских выборах
Ливия
Палата представителей Ливии одобрила закон о прямых президентских выборах
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Тобрук, 17 августа. Депутаты Палаты представителей Ливии рассмотрели два законопроекта во время заседания. Об этом сообщается на сайте парламента.

По словам пресс-секретаря ведомства Абдаллы Блехека, политики изучили и одобрили закон о прямых президентских выборах. Граждане страны смогут проголосовать за нового главу государства во время плебисцита, запланированного на 24 декабря 2021 года.

Палата представителей передала подписанный документ в Законодательный комитет для окончательной доработки и отправки в высшую инстанцию.

Абдалла Блехек добавил, что депутаты ознакомились с новым проектом государственного бюджета на 2021 год. В него внесены изменения со стороны переходного Правительства национального единства (ПНЕ).

Документ официально рассмотрят на очередном заседании. Дата встречи пока не назначена.

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