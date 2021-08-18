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Юрист Соловьев пожелал Шугалею удачи на выборах в ЗакС Петербурга
Общество
Юрист Соловьев пожелал Шугалею удачи на выборах в ЗакС Петербурга
Фото из личного архива Ивана Соловьева  / 

Заслуженный юрист России, общественный деятель Иван Соловьев в беседе с ФАН заявил, что регистрация Максима Шугалея в качестве кандидата в ЗакС — это большой шаг к успеху на выборах.

Напомним, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей прошел процедуру регистрации в качестве кандидата в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга и будет баллотироваться от пятого одномандатного городского округа.

«Регистрация в качестве кандидата — важная часть предвыборной кампании. Без успешного прохождения этой стадии не состоятся и все последующие. Теперь для господина Шугалея открыт путь на предвыборный марафон. Именно там кандидатам предоставляется реальная возможность доказать преимущество своей программы, своего видения развития города и реальной помощи людям. Остается пожелать ему удачи на этом решающем этапе», — поделился мнением Иван Соловьев.

Ранее политолог Сергей Марков оценил шансы Шугалея попасть в ЗакС Петербурга. Эксперт напомнил, что национальный герой провел в «ужасных условиях ливийской тюрьмы» почти два года и прошел через «опыт страданий». По его словам, такие испытания делают человека более «восприимчивым к переживаниям других людей».

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