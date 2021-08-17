Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 21:13
21:11
Происшествия
Спасатели локализовали пожар в Красногвардейском районе Петербурга
21:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина сняла с себя одежду и порассуждала о бедности
21:04
Происшествия
Петербуржец открыл стрельбу из окна по птицам на детской площадке
21:03
Происшествия
Водитель скорой помощи в Чите спас женщину от изнасилования
21:01
Судан
Племена бени-амер отвергли антикризисный механизм премьер-министра Судана
21:00
Ливия
Избирательная комиссия Ливии объявила о завершении регистрации граждан внутри страны
21:00
Общество
Создает конкуренцию: экономист Шпиленко назвал причину отказа «Родине» в регистрации
21:00
Общество
Политолог Киреев: Шугалей работал в интересах России почти в боевых условиях
20:56
Общество
Мэр Москвы поручил ускорить разработку проектов освоения бывших промзон столицы
20:53
Общество
Во Владимире пройдет межнациональный пленэр юных художников
Все новости

Полиция поймала педофила в Барнауле

  /   Обновлено: 17 августа 2021 19:52
Происшествия
Полиция поймала педофила в Барнауле
 /  Пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области

Барнаул, 17 августа. Мужчина заманил двух школьниц в кусты смотреть на белочек и изнасиловал одну из них.

Сотрудники правоохранительных органов смогли поймать напавшего на девятилетнюю девочку педофила в Барнауле. Несколько дней назад школьница вместе с подружкой отправилась на реку собирать ракушки. На берегу к девочкам подошел мужчина и предложил им покормить белок. Он заманил несовершеннолетних в кусты и надругался над одной из них.

Подружка школьницы побежала за помощью, хотя мужчина угрожал ее убить Девочка не растерялась и позвала рыбаков. Увидев их, педофил отпустил свою жертву.

Злоумышленника задержали. Им оказался 41-летний местный житель.

Еще одного насильника и убийцу 75‑летней москвички приговорили к 18 годам строгого режима, сообщило URA.RU.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Полиция поймала педофила в Барнауле
педофил полиция школьница
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru