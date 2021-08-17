Полиция поймала педофила в Барнауле

Барнаул, 17 августа. Мужчина заманил двух школьниц в кусты смотреть на белочек и изнасиловал одну из них.

Сотрудники правоохранительных органов смогли поймать напавшего на девятилетнюю девочку педофила в Барнауле. Несколько дней назад школьница вместе с подружкой отправилась на реку собирать ракушки. На берегу к девочкам подошел мужчина и предложил им покормить белок. Он заманил несовершеннолетних в кусты и надругался над одной из них.

Подружка школьницы побежала за помощью, хотя мужчина угрожал ее убить Девочка не растерялась и позвала рыбаков. Увидев их, педофил отпустил свою жертву.

Злоумышленника задержали. Им оказался 41-летний местный житель.

Еще одного насильника и убийцу 75‑летней москвички приговорили к 18 годам строгого режима, сообщило URA.RU.