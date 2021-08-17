В Аргентине прошел «марш камней» в память о жертвах COVID-19

Буэнос-Айрес, 17 августа. Несколько сотен жителей Аргентины, чьи близкие умерли от коронавируса, провели «марш камней» в знак протеста против слабых мер реагирования на пандемию. Об этом сообщает агентство Perfil.

“Esto es lo más cercano que tuvimos a un velorio”, dice una mujer en la #MarchaDeLasPiedras #QuintaDeOlivos #CasaRosada pic.twitter.com/gdZzrEJays — Guadalupe Vazquez ???? (@guadavazquez) August 16, 2021

Родственники скончавшихся от COVID-19 принесли камни с именами 109 тысяч жертв вируса в загородную президентскую виллу Кинта-де-Оливос или официальную резиденцию глава государства в Каса Росада, чтобы почтить память жертв.

Движение начало набирать силу в последние дни, после того как в сети распространились фото с прошлогодней вечеринки в честь дня рождения первой леди Фабиолы Янес в Оливосе, которое состоялось несмотря на карантинные ограничения.

Cada piedra contiene un homenaje.

Deben ser cuidadas.

Propongamos un Monumento a la igualdad ante La Ley construido con esas nobles piedras.#MarchaDeLasPiedras pic.twitter.com/itZW2v0m6l — Hernán Lombardi (@herlombardi) August 16, 2021

Участники акции разместили сотни плакатов и баннеров с критикой правительства по всему периметру резиденции президента, а также по пути в загородную виллу. Демонстранты обвинили власти в «коррупции, халатности и социальной бесчувственности».

https://twitter.com/MComadreja/status/1427371682751258626

«Наша боль намного тяжелее, чем эти камни», — заявила в слезах одна из участниц.

Манифестанты также спели национальный гимн в знак протеста против операций по обеспечению безопасности во время демонстраций: построения баррикад и даже использования пожарных машин.

Предложение о написании на камнях имен жертв COVID-19 связано с еврейской традицией класть камешки на надгробие ради уважения к умершему.

Prt Scr twitter.com / @derekvst_

К маршу присоединились члены оппозиции Аргентины, в том числе депутаты партии «Вместе за перемены» (Juntos por el cambio) Фернандо Иглесиас и Вальдо Вольфф, а также кандидат в президенты Сабрина Ахмечет и многие другие.

Организаторы движения призвали жителей остальных провинций также провести акции протеста в память жертв COVID-19.

С начала пандемии в Аргентине зарегистрировано более 5 млн случаев заражения коронавирусом. Около 109 тысяч человек скончались от COVID-19.