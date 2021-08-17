В Аргентине прошел «марш камней» в память о жертвах COVID-19

Буэнос-Айрес, 17 августа. Несколько сотен жителей Аргентины, чьи близкие умерли от коронавируса, провели «марш камней» в знак протеста против слабых мер реагирования на пандемию. Об этом сообщает агентство Perfil.
“Esto es lo más cercano que tuvimos a un velorio”, dice una mujer en la #MarchaDeLasPiedras #QuintaDeOlivos #CasaRosada pic.twitter.com/gdZzrEJays— Guadalupe Vazquez ???? (@guadavazquez) August 16, 2021
Родственники скончавшихся от COVID-19 принесли камни с именами 109 тысяч жертв вируса в загородную президентскую виллу Кинта-де-Оливос или официальную резиденцию глава государства в Каса Росада, чтобы почтить память жертв.
Движение начало набирать силу в последние дни, после того как в сети распространились фото с прошлогодней вечеринки в честь дня рождения первой леди Фабиолы Янес в Оливосе, которое состоялось несмотря на карантинные ограничения.
Cada piedra contiene un homenaje.— Hernán Lombardi (@herlombardi) August 16, 2021
Deben ser cuidadas.
Propongamos un Monumento a la igualdad ante La Ley construido con esas nobles piedras.#MarchaDeLasPiedras pic.twitter.com/itZW2v0m6l
Участники акции разместили сотни плакатов и баннеров с критикой правительства по всему периметру резиденции президента, а также по пути в загородную виллу. Демонстранты обвинили власти в «коррупции, халатности и социальной бесчувственности».
https://twitter.com/MComadreja/status/1427371682751258626
«Наша боль намного тяжелее, чем эти камни», — заявила в слезах одна из участниц.
85 piedras para la #MarchaDeLasPiedras mañana sigo …. pic.twitter.com/lVi0mAzFuf— Vero .???? (@veroloren) August 14, 2021
Манифестанты также спели национальный гимн в знак протеста против операций по обеспечению безопасности во время демонстраций: построения баррикад и даже использования пожарных машин.
Предложение о написании на камнях имен жертв COVID-19 связано с еврейской традицией класть камешки на надгробие ради уважения к умершему.
К маршу присоединились члены оппозиции Аргентины, в том числе депутаты партии «Вместе за перемены» (Juntos por el cambio) Фернандо Иглесиас и Вальдо Вольфф, а также кандидат в президенты Сабрина Ахмечет и многие другие.
Организаторы движения призвали жителей остальных провинций также провести акции протеста в память жертв COVID-19.
С начала пандемии в Аргентине зарегистрировано более 5 млн случаев заражения коронавирусом. Около 109 тысяч человек скончались от COVID-19.