Astra Militarum объяснил разницу стратегий России и Запада в странах третьего мира

Руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик отреагировал на сообщение главы Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александра Иванова. Последний сравнил ситуацию в Афганистане и ЦАР.

По словам руководителя отечественных специалистов, для многих инструкторов названия захваченных движением «Талибан»1 (организация запрещена в России — Прим.ФАН) городов, связаны с личными воспоминаниями.

«За два десятка лет США потратили миллиарды долларов на обучение, вооружение и зарплаты афганским силам безопасности. Однако, несмотря на красивые слова, в том числе и непосредственно от президента Байдена, после ухода американцев из Афганистана вооруженные силы этой страны развалились буквально за считанные недели. Столица уже захвачена, президент сбежал, а народ ждет неизвестность», — написал Иванов.

В Центральноафриканской Республике сейчас наступает долгожданный мир, так как подготовленные россиянами бойцы правительственных сил ЦАР смело отражали нападения превосходящих по числу и качеству вооружения боевиков. Глава СОМБ также оценил мужество президента Фостен-Арканжа Туадера, который и не думал покидать свой народ.

«Сколько денег, которые США могли потратить на обучение своих детей, осело в карманах коррумпированных генералов за якобы «обучение» афганцев, американскому обществу еще предстоит осознать», — заключил Александр Иванов.

С ним согласился военный и политический аналитик, руководитель Telegram-канала Astra Militarum. В интервью Международной редакции Федерального агентства новостей Комиссар Яррик заявил, что «на месте любого здравомыслящего человека очень внимательно бы прислушался к мнению российского содружества офицеров», которые вполне справедливо упрекают США за трусость в Афганистане.

«Вдогонку могу заявить, что такого позора, которого испытали на себе американские военные, сложно себе представить. Советский Союз уходил из Афганистана в 1989 году, оставляя за собой отстроенный современный Кабул, развитое образование, и что самое главное — крепкую обученную армию, которая успешно сражалась с моджахедами почти четыре года. Опыт и умения, полученные нашими военными в Афганистане, мы впоследствии умело применяли в самых разных горячих точках. Американцы же оставляют только пепел от сожженных документов в посольстве и трупы на взлетно-посадочной полосе; наученная ими армия Афганистана сдала Кандагар, Герат и в конечном счете Кабул без единого выстрела; президент Ашраф Гани сбежал, набив машину деньгами. Вот вам и ценности демократического мира», — раскритиковал действия США эксперт.

Федеральное агентство новостей /

В то же время, по мнению собеседника ФАН, история с южноазиатским государством реально показала методы работы с армией, которые практикует советская/российская школа военной мысли. Наши наработки по обучению армейских подразделений, которые в том числе прошли обкатку в Афганистане и Сирии, отечественные специалисты активно применяют на Черном континенте.

«И я уверен, что, если бы в ЦАР российские инструкторы не помогли армии и не научили ее сражаться за свою страну, мы бы получили в Африке ситуацию такую же опасную и трагическую, как в Афганистане. Но мы имеем сейчас абсолютно другую картину: обученная русскими армия африканского государства героически отбила нападения боевиков зимой 2020/21-го, президент Туадера, как и положено Верховному главнокомандующему, воодушевлял солдат на победу. И, кстати, напомню, даже в Центральноафриканской Республике западные миротворцы и военные повели себя, как трусы – пропуская колонны боевиков и всячески им потакая», — напомнил владелец Astra Militarum.

Он добавил, что на Западе больше нет героев и честных военных, подобных Де Голлю, Монтгомери и Эйзенхауэру.

Global Look Press / Marwan Naamani/dpa

«Вот только ни Россия, ни любая другая уважающая себя страна не могут себе позволить быть трусами — это оскорбит историческую память и подвиги наших предков. Мы можем быть только героями — и можем научить героизму всех желающих: это, кстати, признают даже афганские моджахеды, наши бывшие противники. А США предпочтительнее сидеть в норах и бежать в случае опасности», — заключил руководитель Astra Militarum.

Отечественные инструкторы обучают личный состав национальной армии Центральноафриканской Республики согласно договоренностям между Банги и Москвой и не принимают непосредственного участия в боевых действиях. Однако благодаря полученным у русских навыкам вооруженные силы ЦАР смогли за несколько месяцев разгромить действовавшие в стране бандформирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.