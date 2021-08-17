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Дмитрий Булыкин получил удостоверение кандидата в депутаты Госдумы РФ
ФАН-ТВ

Глава «Родины» Алексей Журавлев вручил Дмитрию Балыкину заветное удостоверение кандидата в депутаты Госдумы по федеральному списку партии. Ранее Центральная избирательная комиссия отказала бывшему форварду российской сборной по футболу в регистрации на выборы, из-за якобы имевшихся у него иностранных активов, но «Родина» отстояла права своего соратника в Верховном суде.

«Верховный суд восстановил Дмитрия Олеговича в наших списках, чему мы рады, абсолютно довольны, у нас даже к ЦИК нет претензий, потому что они вели себя исключительно конструктивно. Да, мы с ними были не согласны, но в рамках закона мы отстояли право участия Дмитрия Олеговича в списках партии «Родина», чему мы без сомнения очень рады», — поделился Алексей Журавлев.

Юристам «Родины» удалось доказать, что отказ в регистрации был незаконным, и никакими запрещенными инструментами Булыкин не владел.

«Я, конечно, рад, что справедливость восторжествовала, и спасибо большое партии «Родина» за поддержку в Верховном суде, где мы отстояли свою правоту, ведь мы все делали в рамках закона», — отметил Дмитрий Булыкин.

Теперь в федеральном списке партии «Родина» 281 человек. Напомним, выборы в Госдуму VIII созыва состоятся с 17 по 19 сентября.

 

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