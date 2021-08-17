Хартум, 17 августа. Переговоры по Великой плотине «Возрождение» (Хидасэ) зашли в тупик из-за «непримиримости Эфиопии и прогресса второго испытания». С таким заявлением выступил министр ирригации Судана Ясир Аббас на встрече с послом Нидерландов Карин Бовен.

Во время беседы глава ведомства подтвердил позицию республики, отвергающую любые односторонние шаги Аддис-Абебы без достижения юридического соглашения между тремя сторонами, включая Египет.

«Это негативно сказывается на работе дамбы Розейрес и остальных водохранилищ, находящихся ниже по течению. Также страдает население вдоль берегов Голубого Нила», — сказал министр ирригации.

Ясир Аббас и Карин Бовен, помимо Хидасэ, обсудили ряд важных вопросов и развитие отношений между двумя государствами. Стороны затронули тему реализации проектов в Судане, финансируемых Нидерландами.

«Амстердам предлагает помощь в восстановлении ирригационной инфраструктуры в рамках основного проекта и участие в нем голландских компаний», — говорится в сообщении.

Министр поблагодарил посла за инициативу, подчеркнув необходимость проконсультироваться с главой МИД Судана Мурьям аль-Махди ас-Садик для урегулирования этого вопроса.

Prt Scr twitter.com/AlArabiya /

Последние десять лет Судан, Египет и Эфиопия ведут переговоры по управлению дамбой. Первые две республики настаивают на заключении юридического соглашения. Аддис-Абеба отказывается подписывать документ, утверждая, что плотина не опасна для нижестоящих по течению государств. Редакция Telegram-канала «Рыбарь» в рамках спецпроекта «Война за воду» подробно изучила сложившуюся ситуацию и спрогнозировала вероятный исход.

Федеральное агентство новостей /

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в июле подготовил и направил проект в Хартум, способный разрешить кризис вокруг плотины Хидасэ. Предложение составлено при поддержке Российского научного института и нескольких команд гидрологов.

По его словам, система учитывает интересы всех трех стран. Необходимо грамотно регулировать каскад плотин, тогда есть реальный шанс избежать негативных последствий как для самого Судана, так и для Египта. Следование рекомендациям специалистов из РФ решит многие проблемы населения прибрежных городов, находящихся у реки Голубой Нил.