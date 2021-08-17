Берн, 17 августа. Ученые Университета прикладных наук Граубюндена смогли вычислить точное значение числа «Пи» и установили новый мировой рекорд. Их достижение войдет в Книгу рекордов Гиннеса.

Полный расчет занял 108 дней и девять часов. Окончательное число теперь состоит из 62,8 триллионов цифр. Подсчитывание производилось при помощи суперкомпьютера из Центра анализа данных, визуализации и моделирования (DAViS). А само вычисление заняло в два раза меньше времени, чем в 2019 году. Предыдущий расчет остановился на 50 триллионах цифр.

Новую последовательность цифр ученые пока не раскрывают. Известны только десять последних из них. Руководитель проекта Томас Келлер сообщил, что заявка в Книгу рекордов Гиннеса будет подана в ближайшие две недели. Оценка и публикация мирового рекорда обычно занимает от одного до четырех месяцев.

Афганский математик Сидик Афган прославился своими математическими прогнозами. Используя математику, он уже смог предсказать несколько важных исторических событий.