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Росгвардия отработала стрельбу в условиях ограниченной видимости в Калининграде
Общество
Росгвардия отработала стрельбу в условиях ограниченной видимости в Калининграде
Пресс-служба Росгвардии

Калининград, 17 августа. Бойцы отряда мобильного особого назначения Росгвардии провели учения по отработке задач с поражением целей в условиях недостаточной видимости.

Действия представителей ведомства осложняла заранее созданная плотная дымовая завеса. Вместе с росгвардейцами в учебном бою также участвовали сотрудники ОМОН, которые должны были обеспечить прикрытие для находящихся в авангарде коллег и обеспечить эвакуацию «раненого» несколькими способами.

Проведенная тренировка смогла повысить готовность бойцов к похожим инцидентам в реальной жизни. Она также поможет силовикам быстрее ориентироваться в условиях повышенной опасности.

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