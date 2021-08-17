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Военные парашютисты готовятся под Рязанью к конкурсу АрМИ-2021 «Десантный взвод»

  /   Обновлено: 17 августа 2021 19:20
Армия
Военные парашютисты готовятся под Рязанью к конкурсу АрМИ-2021 «Десантный взвод»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 17 августа. Военнослужащие ВС РФ отрабатывают различные нормативы для участия в предстоящих Армейских международных играх.

Полигон в Рязанской области будет задействован для конкурса «Десантный взвод» в рамках АрМИ-2021. В нем будут участвовать команды из 18 государств, включая Мьянму и Конго. Накануне солдаты отрабатывали свои навыки десантирования на тренажерах. Уже сегодня они выполнили прыжок вблизи поселения Житово под Рязанью.

Бойцы готовятся к VII Армейским международным играм, которые состоятся с 22 августа по 4 сентября 2021 года. Видео было предоставлено телеканалом «Звезда».

Китай готовится представить на АрМИ-2021 несколько самолетов, включая истребители и транспортные авиаборты. Иностранные участники игр также приступили к тренировкам в Воронежской области, передает RT.

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