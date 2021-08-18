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Политолог Ветренко рассказала о возможных причинах недопуска «Родины» к выборам в ЗакС
Общество
Политолог Ветренко рассказала о возможных причинах недопуска «Родины» к выборам в ЗакС
Prt Scr youtube.com  /  Родина Ленинградская область

Инна Ветренко, заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, доктор политических наук прокомментировала решение Петербургского горизбиркома об отказе списку партии «Родина» в регистрации на выборы в ЗакС. Причина — подписи политической силы якобы собирались с нарушениями норм действующего федерального закона.

По словам эксперта, такая ситуация могла возникнуть из-за самой системы сбора подписей. Политолог отметила, что в отношении партий, которые имеют представителей в органах власти, применение такого фильтра допуска недопустимо.

«Здесь нужно рассматривать вопрос в отношении самой системы сбора подписей. Я считаю, что от этого рудимента нужно уходить, особенно это актуально для тех партий, которые имеют своих представителей в государственных органах власти, а у партии «Родина» такие имеются. Саму систему сбора подписей для регистрации партий надо менять, потому что, как я знаю, в некоторых регионах это используют как раз для снятия политических сил с предвыборной гонки. При рейтинге «Единой России» у нее появляется много конкурентов, но не думаю, что это стало основной причиной отказа «Родине», — поделилась мнением Инна Ветренко.

Ранее политолог Сергей Наумов прокомментировал недопуск партии «Родина» на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. По словам эксперта, отказ в регистрации для «Родины» — это не приговор. Если партия сумеет добиться пересмотра решения, то у нее будут неплохие шансы на выборах в ЗакС, считает Наумов.

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