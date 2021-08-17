Геннадий Онищенко рассказал, как COVID-19 изменил мир медицины

Почти два года в мире бушует пандемия коронавирусной инфекции, с которой борются многие страны. До сих пор неизвестно, когда был выявлен первый случай заражения COVID-19, но абсолютно точно можно сказать, что спасение от инфекции есть — вакцинация. Сейчас в стране привито всего 28,1% от населения, это 41 074 489 человек.

Как изменилась медицина в России после изобретения вакцины от коронавируса? Назрели ли какие-то изменения в законодательстве по итогам пандемии? Почему российские вакцины не одобрены ВОЗ? На эти и другие вопросы ответил врач-эпидемиолог, политик и общественный деятель Геннадий Онищенко.

«Китай носит маски, вакцинируется, в день они прививают до 30 млн человек, а мы столько за год, и у них работает экономика, есть стабильность, уверенность в завтрашнем дне. А Россия, не достигнув нужного уровня охвата вакцинации, сняла ограничения на массовые мероприятия, отказалась от масочного режима», — рассказал врач.

Геннадий Онищенко объяснил, что после вакцинации от коронавируса необходимо привиться от гриппа. Одновременно прививаться и тем, и тем нельзя. Хотя в России существует практика объединения разных вакцин, но практика с коронавирусом будет применяться еще не скоро, отметил эксперт.

«Недавно приняли закон о биологической безопасности. Одним из компонентов биологической защиты страны от естественных и искусственных угроз является отношение населения к вакцинации. К гриппу в прошлом году мы относились очень хорошо, мы без разговоров привили 70 млн. Коронавирус показал, что у нас системной проблемой является неустойчивая убежденность людей в необходимости вакцинации», — пояснил Онищенко.

Депутат заявил, что все зарегистрированные вакцины безопасны, эффективны, прошли национальную регистрацию, а значит, допущены к использованию.

Смешивание вакцин в России применяется десятилетиями в отношении других вакцин, рассказал Онищенко. Если Минздрав в России на это пойдет, тогда это абсолютно облегчит проблему, объяснил врач-эпидемиолог.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Врач-эпидемиолог назвал политическим решением отказ ВОЗ и ЕС регистрировать российские вакцины. Они настроены против наших и китайских вакцин, ведь на планете привито порядка 4,5 млрд человек — и большая часть китайскими и российскими препаратами. В заявлении Сергея Лаврова написано, что он будет добиваться решения этой части, заявил член Государственной думы России.

«Вакцина института ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» была создана еще в 2012 году, когда у нас был ближневосточный синдром. Это свидетельство того, что мы в профилактике массовых заболеваний и создании специфических средств профилактики являемся передовыми», — добавил спикер.

Врач рассказал, что высокая смертность в России связана с летальностью — это количество человек, которые умерли от болезни. Показатель рассчитывается среди всех людей, имеющих такой диагноз в стране. В среднем в мире 100 человек заболевает и 2,7% из них умирает.

«Смертность — это другой показатель, это когда рассчитывается число умерших на 100 000 населения. Она не считается каждый день. Сейчас количество умерших от коронавируса, то есть летальность, у нас растет. Это называется разбором каждого случая», — пояснил политик.

Показатель смертности в стране — это интенсивный показатель, подчеркнул Онищенко. Сейчас ежедневное число умерших увеличилось, пришел другой подтип COVID-19. Начинают болеть дети.