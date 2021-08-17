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Кещян поссорился с Кожевниковой на съемках «Универа» из-за разницы менталитетов
Шоу-бизнес
Кещян поссорился с Кожевниковой на съемках «Универа» из-за разницы менталитетов
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 17 августа. Звезда «Универа» Арарат Кещян объяснил, почему находится не в лучших отношениях со своей коллегой по сериалу Марией Кожевниковой.

Актер стал гостем YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». В ходе беседы ведущий Вячеслав Манучаров вспомнил, что Кожевникова когда-то тоже пришла к нему на интервью и рассказала о конфликте с Кещяном. Артист не стал разглашать детали ссоры с партнершей по «Универу», но назвал причину.

«Это был конфликт менталитетов. Это отношение к словам — к одним простое, а к другим — более трепетное», — отметил Кещян.

Ведущий спросил у актера, удалось ли ему помириться с Кожевниковой. Гость постарался уйти от ответа и напомнил, что актриса давно не снимается в «Универе». У Кещяна нет желания говорить на эту тему.

Артист добавил, что в конфликтах на съемочных площадках нет ничего необычного. Когда долго работаешь, нервы часто находятся на пределе, и отрицательные моменты начинают раздражать с каждым днем все больше, пояснил актер.

«Я своих коллег видел чаще, чем семью», — цитирует Кещяна издание «Дни.ру».

Мария Кожевникова ранее рассказывала, как чудом избежала мучительной смерти. Она отравилась при утечке газа из котла, когда жила с детьми в частном доме.

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кожевникова универ кещан
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