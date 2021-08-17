Эксперт по безопасности предостерег россиян от «предодобренных кредитов»

Телефонные мошенники выбирают время для атаки, когда потенциальная жертва расслаблена или чем-то занята. Об этом ФАН рассказал эксперт по безопасности Алексей Лукацкий, комментируя утверждение коллег, что у жуликов есть два пика наибольшей активности: в конце мая и в последних числах декабря.

«После приезда из отпуска люди, как правило, расслаблены. Организм и мозг еще не вошли в привычный ритм жизни, они несколько заторможены, защита у человека снижена. Человек не всегда может критически оценивать «вводную», ведь звонок, как правило, раздается внезапно, и времени на размышления мошенники не оставляют. Серия быстрых вопросов не оценивается критично, и жертва в растерянности может уступить настойчивой просьбе. Это ведет к потере денег», — предупредил специалист.

По словам эксперта, преступники могут звонить из разных часовых поясов, поэтому в какое время суток они наиболее активны, сказать сложно. В рабочие дни жулики более предприимчивы, так как рассчитывают застать человека в «неудобное» время: жертва занята своей работой, что также может помешать критическому мышлению.

«Активны мошенники перед праздничными днями. Нередко люди в это время планируют покупку подарков для близких или коллег, и предложение приобрести товар по уникальной акции с большой скидкой нередко принимают за чистую монету. В этом случае злоумышленники выманивают у жертвы данные банковской карты, после чего похищают с нее все денежные средства. Либо просят полную предоплату, после чего исчезают, не доставив покупку», — уточнил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Лукацкий заметил, что в последнее время стала вновь популярной жульническая схема с «предодобренными кредитами». По его словам, подобную рассылку в качестве рекламы делают и настоящие банки: по СМС, на почту или в приложении банка приходит извещение, что «кредит одобрен».

«Если гражданин не подтверждает заявку и не снимает деньги, никакого кредита за ним в этом случае числиться не может. А вот мошенник под видом банковского служащего может предложить жертве зайти в личный кабинет, убедиться, что заявка одобрена и отменить ее. Жертва начинает нервничать, это мешает думать, а жулик направляет своими советами его действия в нужное русло. Под видом отказа от кредита или спасения денег от злоумышленников люди своими руками открывают мошенникам доступ к своим средствам или переводят всю сумму на предложенный жуликами счет», — пояснил Алексей Лукацкий.

Собеседник ФАН сообщил, что нередко мошенники работают не веерной рассылкой, а собирают информацию целенаправленно. Они обладают личными данными о человеке вплоть до номера банковского счета и точной суммы остатка денежных средств на нем. В этом случае они могут задействовать и высокие технологии: специальные вредоносные компьютерные программы, шпионские приложения и клоны SIM-карты намеченной жертвы.

Эксперт посоветовал в случае любого подозрительного звонка не сообщать незнакомцу никаких данных и самостоятельно перезвонить в банк, а если надо — обратиться в полицию.

Ранее ФАН рассказал, как уберечь себя и близких во время стихийного бедствия.