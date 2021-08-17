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Причиной трагедии под Выборгом могла стать депрессия матери из-за неизлечимой болезни дочери

  /   Обновлено: 17 августа 2021 19:13
Происшествия
Причиной трагедии под Выборгом могла стать депрессия матери из-за неизлечимой болезни дочери
pixabay.com

Выборг, 17 августа. Следствие предполагает, что гибель женщины и ребенка могла стать следствием затяжной депрессии погибшей, которая не смогла смириться с неизлечимой болезнью дочери.

Источник ФАН рассказал, что девочка родилась с серьезными генетическими нарушениями. Вероятно, мать не смогла это принять, после чего расправилась с ребенком и покончила с собой.

Накануне в лесном массиве под Выборгом недалеко от поселка Мухино были обнаружены обгоревшие трупы женщины и маленького ребенка. На месте происшествия также находились оплавленный телефон, две ложки и крышка от канистры.

Правоохранители смогли установить личность женщины. Ей оказалась 33-летняя местная жительница. СК возбудил по данному факту уголовное дело.

 

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