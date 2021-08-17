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В Киеве назвали вооружение, которое будет представлено на выставке IDEF-2021

  /   Обновлено: 17 августа 2021 19:11
Армия
В Киеве назвали вооружение, которое будет представлено на выставке IDEF-2021
mil.gov.ua  /  Министерство обороны Украины

Киев, 17 августа. Украина планирует показать на военной выставке в Турции различные разработки. В их числе снаряды и макеты техники, сообщает пресс-служба «Укрспецэкспорта».

Турция организовывает военно-техническую выставку IDEF-2021, в которой будет принимать участие и Украина. Планируется показать как уже стоящие на вооружении в ВСУ образцы, так и новинки, существующие только в виде макетов.

«Укрспецэкспорт» продемонстрирует такие образцы вооружений как управляемый противотанковый комплекс «Скиф», маневрирующий ракетный снаряд «Ольха», боеприпас с лазерным наведением «Цветник-Э» и противокорабельную ракету «Нептун». В виде макетов появятся несколько катеров, плавучий док и другие средства.

Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец ранее указал на «советское прошлое» ракеты «Нептун». Некоторое время назад в Киеве также заговорили о возможности размещения на украинской территории американских систем ПВО, пишет RT.

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украина ольха цветник-э
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