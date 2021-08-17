Альпака с туберкулезом приговорили к смерти в Великобритании

Смертный приговор грозит альпака уже четыре года. После прибытия в Великобританию в 2017 году Джеронимо сделали два теста, которые выявили у него бычий туберкулез. Но его хозяйка настаивает, что анализы могли дать неверные результаты: перед тестированием животному провели вакцинацию против туберкулеза. Хелен Макдональд добивается, чтобы альпака сделали новый тест другого типа.

Недавно женщина проиграла апелляцию и теперь Джеронимо должны усыпить в течение 30 дней. За четыре года к борьбе за жизнь альпака присоединились десятки тысяч британцев. По словам сторонников и фанатов, шерсть Джеронимо блестит, у него хороший аппетит — он не похож на больное животное. Петиция с требованием сохранить животному жизнь собрала более 100 тысяч подписей. Зоозащитники устраивают акции протеста в поддержку приговоренного.

«Я готов отправиться в тюрьму ради него», — сказал Грэм Нил, художник из Рединга.

На митинге он держал плакат со словами: «Жизнь альпака имеет значение».

Приговор так и затерялся бы среди множества, если бы сторонником казни «провинившегося» животного не стал министр окружающей среды Джордж Юстис.

Политик поддерживает профилактику туберкулеза животных. Ежегодно более 10 000 голов крупного рогатого скота забивают в Великобритании с этой целью.

Пока у Джеронимо есть «ангелы», которые не дают его в обиду, однако хватит ли их усилий, чтобы спасти животное, — неизвестно. За эти четыре года Хелен Макдональд порядком устала от долгого судебного процесса, но признает: пока длятся тяжбы, ее друг-альпака продолжает жить.