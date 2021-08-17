Бросили на произвол судьбы: 12 украинских военных осталось в захваченном Афганистане

После того как стало известно, что Кабул скоро будет захвачен, все страны мира начали эвакуировать своих граждан из Афганистана. Но только не Украина.

В Сети появилась видеозапись, сделанная, по всей видимости, 15 августа на авиабазе Баграм, которую накануне покинул американский контингент. На видео мужчины с украинским акцентом показывают тюремные блоки на базе и сообщают, что представители движения «Талибан»1 (запрещено в России как террористическое) освободили заключенных, а им теперь придется несладко.

В ночь на 16 августа Украина эвакуировала 80 человек из Афганистана, захваченного «Талибаном», однако среди них не было украинцев, засветившихся на видео. Зато было 72 иностранных гражданина. Сестра одного их украинцев, застрявшего в Афганистане, рассказала местным СМИ, что ее брат служит в Кабуле по контракту. Кроме того, на военной базе застряли грузины, болгары, румыны, индусы и англичане.

В то же время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что миротворческий персонал из Украины, выполнявший задачи в Афганистане в рамках операции Североатлантического альянса, вернулся в страну еще 8 июня, поэтому сейчас в Афганистане нет солдат ВСУ. По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Олега Николенко, речь идет о людях, которые работали по частным контрактам.

Global Look Press/ТАСС / Rahmatullah Alizadah/Rahmat Gul

Федеральное агентство новостей связалось с украинским политиком, бывшим народным депутатом Верховной рады Владимиром Олейником. Он рассказал, что киевским политикам важнее вывезти иностранцев, а судьба соотечественников им безразлична.

«Украина просто зарабатывает деньги на эвакуации иностранцев. Один из депутатов украинского парламента Алексей Гончаренко вообще предложил послать в Афганистан самолет «Мрiя». Они увидели, что американцы на одном самолете вывозили около 600 человек, поэтому поняли, что украинское воздушное судно может забрать несколько тысяч. Киев забирал чужих, а вот американцы, британцы и так далее вывозили не только своих людей, но и собак», — сказал он.

По словам политика, киевские власти бросили на произвол судьбы своих соотечественников в охваченном войной Афганистане.

«Киев просто бросил своих людей на произвол судьбы. Раньше, как правило, украинцам помогали россияне, которые всегда подставляли плечо бывшим гражданам СССР. Но сейчас и к ним нельзя обращаться за помощью, поскольку сразу же повторится история, которая произошла после совместного фото украинки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене — военных обвинят, что они братаются с гражданами РФ», — резюмировал Владимир Олейник.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев уличил США в нежелании спасать доверившихся им беженцев из Афганистана. По его словам, даже Албания и Косово заявили о готовности временно принять у себя афганцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.