Мультимедийная система Lexus будет работать с навигатором от «Яндекса»

Москва, 17 августа. Компания Lexus раскрыла характеристики своего обновленного внедорожника GX 460. Он получит современную мультимедийную систему, запускающую сервисы от российской компании «Яндекс».

Панель управления мультимедиа будет значительно переделана. Теперь она будет представлять собой сенсорный экран с диагональю в 10,3 дюйма. Бортовая система сможет синхронизироваться со смартфоном владельца посредством универсальных протоколов — в зависимости от операционной системы телефона это может быть Android Auto или Apple CarPlay.

Благодаря этому на экран можно вывести сторонние приложения — в том числе, «Яндекс.Навигатор». Функционал программы отличается от мобильной версии, однако позволит не отвлекаться на телефон во время движения. Изменения также коснутся климат-контроля внедорожника.

Американский производитель ранее подтвердил, что новая генерация GX 460 будет выпускаться в особой комплектации Black Line Special Edition.